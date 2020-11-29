Amerika hayaliniz kabusa dönebilir

Bir dönem Miami’de yaşadığım için şehirde yaşayan çok Türk arkadaşım var. Arkadaşlarım, son günlerde, ABD sınır kapısından giriş yaparken görevliler tarafından özel odalara alınıp saatlerce sorgulandıklarını söyledi. Bu hafta iki arkadaşım sorgu odasından sonra sınır dışı edilip Türkiye’ye geri gönderildi. Sibel Can ve Nusret Gökçe de geçtiğimiz günlerde Miami’ye gittiklerinde dört saat sorgulandıktan sonra şehre girmelerine izin verilmiş. Amerika’ya gideceklere duyurulur.

Patronların maskotu Cundalı eşekler

Ayvalık’ın Cunda Adası, Türk ekonomisine yön veren birçok iş insanının yeni gözdesi. Cem Boyner, Güler Sabancı ve Halis Komili gibi patronların adada arazileri ve harika evleri var. Cem Boyner, geçen ay adada eşek ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı. Geçen hafta sonu Cunda’ya giden Güler Sabancı da eşekle çektirdiği bu fotoğrafı, “Mesafeli, açık havada ve sınırlı sayıda katılımla dost ziyareti” diye Instagram hesabından paylaştı. Cunda eşekleri, patronlar sayesinde ünlü olursa hiç şaşırmayın.

Kedileri de meşhur oldu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’la aynı semtte, Nişantaşı’nda yaşıyoruz. Ünlü sanatçı geçen ay sahiplendiği yavru kedileri, Duman ve Küt’ü boynuna astığı çantaya koyup yürüyüşe çıkıyor. Fazıl Say ve minik kedilerini gören mahalle sakinleri onlarla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Fazıl Say, kendisine ve kedilerine gösterilen ilgiden çok ama çok memnun.

Sessiz sakin değil eğlenceli tatil

Kalabalıktan uzak, dingin tatil hayali kuranlar şu günlerde soluğu Kapadokya’da alıyor. Aslı Üstünkaya, Eda Taşpınar, Oğulcan Engin, Hakan Sabancı, Engincan Ural, Gülşah-Ender Alkoçlar, Ezgi Eyüboğlu bu harika beldede tatil yapanlardan aklıma gelen bazı isimler. Peribacaları, yeraltı şehirleri, kaleleri, konakları, balon turları, otantik mağara otelleriyle ünlü tatil beldesine ilgi bu kadar yoğun olunca sessiz, sakin tatil hayalleri de suya düştü. Öykü Karayel-Can Bonomo, Önder Öztarhan, Barış Arduç- Gupse Özay, Şirin-Neşet Yalçın da bu hafta hep birlikte Kapadokya’ya gidip eğlenceli bir tatil yaptı.

İyiliğin modası geçmez

Türkiye’nin mağazacılıkta en büyük iyilik hareketine imza atan Cem Boyner, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yaptığı ‘İyiliğe Dönüştür’ projesini büyütmeye devam ediyor. Boyner, mevsim geçişlerinde gardıroplarda kıyafet değişimi yapıldığı dönemlerde duyarlı müşterilerini, kullanmadıkları giysilerini atmayıp mağazalarındaki ‘İyiliğe Dönüştür’ kutularına bırakmaya davet ediyor. Şimdiye kadar 176,1 ton tekstil atığını ekonomiye kazandıran Boyner, giyilebilir 80 ton ürünü temizleterek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kermeslerde satılan 36,9 ton üründen elde edilen gelir, Lokman Hekim Vakfı aracılığıyla 47 öğrenciye eğitim bursu olarak aktarıldı.

Pera’da film ve video programları başlıyor

Pera Film, her sene Dünya AIDS Günü kapsamında gösterime sunduğu ‘Buradayım!’ adlı film programının dördüncü yılında, çağdaş sanat organizasyonu Visual AIDS’in Yayılımlar seçkisini izleyicilerle buluşturuyor. Küresel AIDS salgını hakkında bilgilendirme yapmaktan ziyade, dünyanın dört bir yanında HIV ile yaşayan insanların birbirinden farklılaşan ve örtüşen deneyimlerine dair iç görüler sunan ‘Yayılımlar’ 1-22 Aralık tarihleri arasında Pera Müzesi’nin web sitesi üzerinden izlenebilecek.



