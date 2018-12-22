ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı. Bu gelişmenin ardından herkes hükümetin kapanmasının ne anlama geldiğini merak etmeye başladı.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Amerika’da hükümetin kapanması demek acil ve zorunlu olmayan devlet çalışanlarının zorunlu izne çıkarılması, birçok devlet dairesinin hizmet vermemesi anlamına geliyor. Bu son kapanmadan, 800 binin üzerinde federal çalışan zorunlu izne ayrılacak ya da ücretsiz çalışmak durumunda kalacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

YILIN ÜÇÜNCÜ KAPANIŞI OLDU

Trump’ın en önemli seçim vaatlerinden Meksika duvarı için istediği 5 milyar dolarlık finansmanın bütçeye eklenmesi, Demokratlar tarafından desteklenmeyince kısmen kapanan federal hükümet, aynı duruma bu yılın başında iki kere daha düşmüştü.

Federal kurumlar benzer anlaşmazlıklardan ötürü yaşanan bütçe krizi nedeniyle Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'tan 23 Ocak’a kadar kapalı kalmıştı.

Aynı durum, 9 Şubat’ta yeniden yaşanmasına karşın sadece birkaç saat sürmüştü.

Ülkede federal hükümeti, sonuncusu da dahil olmak üzere toplamda 21 kez kısmen ve geçici olarak kapanmak zorunda kaldı.



