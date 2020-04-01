Dünya Sağlık Örgütü'nün "ABD corona virüsün yeni merkez üssü olacak" açıklamasının üzerinden fazla zaman geçmeden ABD dün duyurduğu vaka sayısı ile Çin'i ikiye katladı bile...

DSÖ Sözcüsünün, "ABD'deki vaka sayısında çok büyük bir ivme görüyoruz. Virüsün yeni merkez üssü potansiyel var." açıklamasından yalnızca 1 hafta sonra duyurulan veriler dünyayı şoke etmiş vaziyette.

Virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin ana karasında vaka sayısı 81 bin 518 iken ABD'de ise corona virüs vaka sayısı 164 bin 620’ye yükseldi. ABD bu verilerle virüsün yeni merkez üssü haline geldi.

Tepki toplayan görüntü

Las Vegas'ta çekilen bu görüntüler büyük tepki topladı. Evsizlerin kaldığı barınak COVID-19 vakası olduğu ortaya çıkınca kapatıldı. Las Vegas ve Nevada'da yetkililerin evsizler için çareyi bir otoparkı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlemesi büyük tepki topladı. Catholic Charities isimli evsizlerin kaldığı barınakta bir kişinin COVID-19 pozitif çıkması üzerine kapatılması nedeniyle bu görüntüler ortaya çıktı.

Bölgede diğer barınakların da dolu olması nedeniyle 500'e yakın evsiz dışarıda kaldı. Bölgeden onlarca kapalı ve boş otel olmasına rağmen insanların bir otoparkta beton üzerinde uyumaya zorlanması büyük tepki topladı. Yetkililer sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu söylese de otoparkta kalmak zorunda olan bir evsiz şu açıklamada bulundu.

Barınağın sakinlerinden Johnny Wingo, Las Vegas Review-Journal'a “Dirseğinizi oynatsanız birine çarparsınız. Ama üzerinde uyuyacak matlarımız var" dedikten sonra şu soruyu sordu: Çadır yok ama, ya yağmur yağarsa?





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