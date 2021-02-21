Amerika’nın istemediği adam: Prens Selman

Diğer Suudi yetkililer otelde hapsederek işkence ettirdiği öne sürülen veliaht prens... Katar ablukasının önde gelen ismi... Yemen'deki krizin perde arkasındaki en önemli isimlerinden biri.

Sudan'daki darbede adı geçen kişi. Ve en önemlisi Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş zanlısı.

Türkiye muhalifliğiyle öne çıkan, çok tartışılan bir isim. Suudi Arabistan veliaht prensi Selman için artık tehlike çanları çalıyor. Zira, Amerikan yönetimi değişti. Trump dönemindeki gücü yok. iddiaya göre, yeni Amerikan Başkanı Joe Biden, prensi değil babası Kral Selman’ı muhatap alacak.

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman, son dönemde bölgedeki karanlık olaylarda perde arkasında görülen aktörlerden biri olarak anılıyor.

Haziran 2017'de Kraliyet Kararnamesi ile Veliaht Prens Muhammed Bin Nayif'in yerine atanarak tahtın vârisi ilan edildi ve Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

O günden sonra babası Suudi Kralı Selman’a rağmen adı ön plana çıktı. Bölgede yaşanan sıkıntılarda Abu Dabi veliaht prensi Muhammed Bin Zayed ile birlikte Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın da adı anıldı.

5 YILDIZLI İŞKENCE İDDİASI

Veliaht prens Selman öncelikle, 5 yıldızlı otelde işkence iddiasıyla ön plana çıktı.

Kasım 2017'nin başlarında, aralarında prensler, krallar ve bakanların da olduğu Suudi Arabistan'ın en güçlü yaklaşık 400 kişisi toplandı ve modern krallık tarihinin en büyük ve en tartışmalı tasfiyesi yaşandı. Dönemin en üst düzey Suudi yetkilileri, bir otelde saatlerce dövüldü, günlerce aç bırakıldı. işkenceye maruz kaldı. Orada birçok Suudi iş insanının mallarına el kondu. 87 kişiden 107 milyar dolar paranın zorla alındığı da iddialar arasında.

KATAR ABLUKASINDA DA PARMAĞI VAR

Katar ablukası kararı da Suudi veliaht prens Selman’ı öne çıkaran gelişmelerdendi. Katar'da yönetim değiştirilmeye çalışıldı. İddiaya göre, Türkiye'nin dahil olmasıyla katar darbesi önlendi. Ardından Suudi Arabistan öncülüğünde Katar zor durumda bırakıldı. Katar'ın dünyadan ilişkisi kesildi, ablukaya alındı. Körfez krizi olarak adlandırılan olayda Katar ablukası, yaklaşık 3,5 yılın ardından ABD'de Biden döneminin başlayacağının anlaşılması sonrası bitti.

Sudan darbesinde de arka plandaki ülkelerden biri Suudi Arabistan'dı. İsrail'in bölgedeki truva atı olarak adlandırılan Birleşik Arap Emirlikleri’yle yanyana hareket eden Suudi Arabistan, Sudan darbesine destek verdi. Ömer El Beşir'in 30 yıllık iktidarı sona erdi.

YEMEN’DE YÜZ BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ

Yemen'deki süre gelen krizde yüz binlerce sivil öldü. Suudi yönetimi, Birleşik Arap emirlikleriyle birlikte bölgede aktif şekilde yer aldı. Ülkeyi tam anlamıyla yok eden iç savaşta taraf olan ülkelerden biri de Suudi Arabistan'dı.

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Prens Selman’ın Körfez bölgesinde her kirli taşın altından çıktığını görüyorsunuz"

VE TÜRKİYE'Yİ EN ÇOK MEŞGUL EDEN SUİKAST: CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Tarih 2 ekim 2018'i gösteriyordu... Yer İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğuydu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunun binasına girdi. Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamadı.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ancak cesedi, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan konsolosluğunda hunharca katledilmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uluslararası 'mülkilik ilkesi' ve '1963 tarihli konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana sözleşmesi' kapsamında yürüttüğü soruşturmasını yaklaşık bir buçuk yıl sonra tamamladı. 20 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için de kırmızı bülten çıkarıldı. Cinayetin planlayıcısı oldukları iddia edilen Ahmet Bin Muhammed el Asiri ile Saud al Kahtani hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan cezalandırılmaları istendi.

General Muhammed el Asiri, Suudi istihbarat genel başkanlığı, başkan yardımcısı görevindeydi. Saud el Kahtani ise Suudi Arabistan eski Kralı Abdullah'ın ve veliaht prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yaptı.

SUUDİ ARABASTAN’DAKİ YARGILAMADAN CEZA ÇIKMADI

Cemal Kaşıkçı, veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın Kahtani'yi Suudi medyasını kontrol altında tutmakla görevlendirdiğini iddia ediyordu. Üst düzey iki isim Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası görevden alındı ama onlardan bir daha haber alınamadı.

Türkiye ise, suçu işledikten sonra Suudi Arabistan’a kaçan suçluların iadesini Riyad yönetiminden istedi ancak cevap alınamadı. Suudi Arabistan'daki yargılamadan da hiçbir ceza çıkmadı.

Şimdi ise, farklı bir döneme girildi. Son haber, yeni amerikan başkanı Joe Biden'ın, Prens'i devreden çıkararak Kral Selman'ı muhatap alacağı yönünde. İddiaya göre, Biden, Suudi Arabistan veliaht prensi Selman’ı gözden çıkardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki geçtiğimiz hafta bir soru üzerine: En başından beri şunu net olarak ortaya koyduk ki Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden ayarlamak istiyoruz. Başkan Biden'ın Prens Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorunuza gelirsek, başkanın mevkidaşı, Kral Selman'dır. Uygun bir zamanda kralla görüşecektir" dedi. Biden’ın bu kararında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair istihbarat servisleri tarafından hazırlanan ve gelecek haftalarda açıklaması beklenen raporun da etkisi olduğu söyleniyor. Zira prens Selman, Kaşıkçı cinayetinde bir numaralı şüpheli olarak gösteriliyor.

Uluslararası toplumun yakından takip ettiği Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayında, bundan sonra ne olacak. Bu minvalde Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın Washington tarafından suikastten sorumlu tutulup tutulamayacağı tartışma konusu...

35 yaşındaki Prens Selman'ın ABD’nin bu adımı karşısında tahttaki hakkını kaybedebileceği de konuşuluyor.





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