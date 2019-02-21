Özellikle genç ve orta yaş kadınlarının kâbusu olan migren; yoğun koşuşturmaca, stres, gürültü, ışık gibi faktörlerin yanı sıra keskin veya kötü bir koku ile de kolayca tetiklenebiliyor. Amerikan Baş Ağrısı Birliği, günlük yaşamı kısıtlayacak şiddette bir baş ağrısı tipi migrenin hem önlenmesine yönelik stratejiler hem de tedavisindeki son gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada; migreni gerek devamlı gerekse aralıkla ataklar halinde yaşayan kişiler için en geçerli tedavinin, öncelikle ağızdan alınan ilaçlarla olduğu vurgulandı. Ayrıca kronik migren ve baş ağrılarında ağrı kesici alımının kısıtlanması ve önleyici tedavilerin uygulanmasının önemi belirtildi. Dünyada çoğu ülkede kozmetikte kullanılan ve deneyimli ellerde yan etkisi bulunmayan "Botulinum toksin A" (botoks) enjeksiyonlarının da kronik migreni önlemede etkili olduğuna işaret eden Amerikan Baş Ağrısı Birliği migren aşısı olarak bilinen önleyici tedavinin de ümit verici olduğunun altını çizdi.

Son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen migren cerrahisinin etkinliğinin henüz gösterilememesi nedeniyle Amerikan Baş Ağrısı Birliği tedavi protokollerinde yer almaması dikkat çekti.

CERRAHİYE TEDAVİ PROTOKOLÜNDE YER VERİLMİYOR

Amerikan Baş Ağrısı Birliği’nin açıklaması üzerine Türk uzmanlar da migrende cerrahi tedavinin henüz yeri olmadığını belirtti.

Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi hastaların kesin ve kalıcı çözümü aramaya meyilli olduklarını belirterek “İşte cerrahi veya girişimsel tedavinin cazibesi buradan geliyor. Migrenin karmaşıklığını iyi anlamayan hastalar, cerrahi veya girişimsel işlemlerle migrenden ömür boyu kurtulabileceğine inanmak eğilimindeler. Oysaki bu mümkün değil" dedi.

'MİGREN AŞISI İYİ BİR ALTERNATİF'

Prof.Dr. Pınar Yalınay Dikmen de yaptığı açıklamada “Kronik migrenin tedavisi için ilaç ya da botulinum toksin ile hastalarımızın büyük bir bölümünde iyi sonuçlar alıyoruz. Yanıt alamadığımız hastalarda çıkacak migren aşısının da iyi bir alternatif tedavi olacağına inanıyoruz“ diye konuştu.

Doç.Dr. Elif Ilgaz Aydınlar cerrahi tedavinin migrende işe yaradığına dair çıkan yayınların hâlâ tatmin edici düzeyde olmadığını belirtirken her ameliyatın olduğu gibi migren cerrahisinin de bazı riskler taşıdığını, bu nedenle Türkiye ve dünyada Baş Ağrısı Dernekleri tarafından migren için onaylanan bir tedavi olmaktan uzak olduğunu söyledi.