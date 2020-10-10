Türkiye'nin SİHA ve İHA teknolojisinde elde ettiği teknolojik atılım dünya medyasının manşetlerinden düşmüyor. Yerli ve milli imkanlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu savunma sanayiinin gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayii devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı.

Zor günler yaşayacaklar

Türkiye’nin en iddialı olduğu alan insansız hava araçları kategorisi olarak görülüyor. Amerikan Forbes dergisi, yakın gelecekte envantere girecek olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak “Türkiye’nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını” yazdı. Öte yandan, Bayraktar Akıncı’nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkanlarıyla gelecek 10 yılın ’oyun kurucusu’ olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Son olarak Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarısına büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA’ları tüm dünyanın dikkatini çekti. The Economist dergisi de Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolüne ilişkin bir haber yayımladı. Yazıda, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı vurgulanıyor ve savaş uçaklarından daha düşük maliyetli SİHA'ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu paylaşıldı.

Çatışmalarda İHA'lar nasıl bir rol oynadı?

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermeni hedeflerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar son günlerde yoğunlaşan çatışmalara damga vurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Bayraktar TB2, İHA piyasasının yıldızı.

Türkiye bu İHA'yı Suriye'de Şubat 2020'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekâtı ve ondan önce de Libya'da General Halife Hafter'in güçlerine karşı kullandı. Türkiye, Bayraktar TB2'leri Ukrayna'ya sattı. 6 Ekim'de Anadolu Ajansı, Sırbistan'ın da bu İHA'lara ilgi duyduğunu açıkladı.

Her ne kadar uzmanlar Bayraktar TB2'lerin Ermenistan'ın zırhlı araçlarına gerçekleştirilen saldırı için görüntüleri sağladığı konusunda emin olsa da, bu İHA'ların Azeri cephaneliğinin parçası olduğuna dair resmi bir açıklama yok.

Aliyev: Türk yapımı İHA'larımız var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Ekim'de Azerbaycan'ın bir kısım Türk İHA'larına sahip olduğunu açıkladı.

Belgeler, bu İHA'ların alındığını doğruluyor ancak buna dair resmi belgeler yayımlanmadı. Haziran ayında ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ileride bu İHA'ları satın almak istediğine dair haberler vardı.

Rusça yayımlanan Silah İhracatı dergisinin genel yayın yönetmeni Andrei Frolov ya Azerbaycan'ın gizlice İHA'ları depoladığını ya da bu İHA'ları çatışmalar başlamadan satın aldığını düşünüyor.

İHA'ların savaşı: Keşiften saldırıya

Azeriler başka İHA'ları da saldırılar sırasında kullanıyor.

ABD'deki Bard College İHA Çalışmaları Merkezi'ne göre Azerbaycan iki İsrail yapımı Heron TP, 10 adet Hermes 4507, 100 adet Sky Striker ve 50 adet Harop'a sahip.

İsrail-Azerbaycan şirketi olan Azad, Aerostar adındaki keşif İHA'sını, Orbiter1K ve Orbiter-3 ismindeki kamikaze İHA'larını geliştirdi.

İki adet uzun menzilli Hermes 900'ler de kıyı şeridindeki askerler tarafından kullanılıyor.

Londra'daki King's College Üniversitesi'nden askeri araştırmacı Rob Lee, BBC Rusça'ya Dağlık Karabağ'da son günlerde yaşanan çatışmaları öncekilerden ayıranın İHA'ların bomba atmak için kullanılması olduğunu söylüyor.