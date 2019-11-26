2019 Amerikan Müzik Ödülleri töreninde kırmızı halı farklı tasarımlara sahne oldu. Bunlardan en ilgi çekici olanı ise 31 yaşındaki rapçi Lizzo'ydu. Yılın Yeni Sanatçısı, Yılın Kadın Sanatçısı ve Yılın Şarkısı kategorisinde Amerikan Müzik Ödülleri'ne aday gösterilen Lizzo, törene turuncu mini elbisesiyle katıldı. Ancak Lizzo'nun dikkat çekici olmasını sağlayan şey elbisesi değildi. Aksesuar olarak yanına aldığı Valentino Garavani tasarımı mikro çantaydı. Lizzo'nun Valentino tasarımı beyaz çantası o kadar küçüktü ki, içine bozuk para bile sığmayabilirdi. Lizzo, çantasını kameralara gösterirken, tırnaklarının bile çantasından daha büyük olması, sosyal medyada 'Kırmızı halıya jelibon getirmenin eğlenceli yolu' esprisine konu oldu. Lizzo, tek kollu kat kat elbisesini, 60'lar modasına uygun bir saçla tamamladı. Ayakkabılarında, aksesuarları ve tırnaklarında ise beyaz tonları kullanmayı tercih etti.

Kırmızı halı görünümünün ardından sıra sahneye geldi. Lizzo, ödül töreninde enerjik bir sahne şovu sergiledi. Lizzo, sahnede bordo, tüllerle kaplı ve derin yırtmaçlı bir elbise giydi.Sanatçı, sahneye yalınayak çıktı.

Lizzo ne yazık ki ödül töreninden eli boş döndü.

Valentino Garavani'nin mikro çantaları, çıktığı ilk günden bu yana espri konusu olmuştu. Çantaların satış fiyatları ortalama bin 876 dolar (Yaklaşık 10 bin 800 lira).

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