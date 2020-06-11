Amerikan Rivierası, Santa Barbara!

Santa Barbara ABD’nin batısında Pasifik Okyanusu sahilinde, Kaliforniya Eyalet’inde bir sahil şehri. Santa Barbara sıcak ve ılıman, kar yağışının olmadığı ve genel olarak da çok fazla yağış almayan bir iklime sahip. Renkli ve lüks bir yaşam unsuruyla donanmış olan Santa Barbara’da aynı gün muhteşem okyanus görüntüsünün olduğu dağlarında, kumsallarında yürüyüş yapıp okyanusta yelken açıp, sörf ya da paddle board yapabilirsiniz. Turizm ve tatil şehri olarak bilinen Santa Barbara’nın adı Amerika’da ‘’Kaliforniya’nın Rivierası’’ diye adlandırılır. Bunun yanı sıra, bünyesinde barındırdığı üniversiteleri (10 Nobel ödüllü akademisyene ev sahipliği yapmış University of California Santa Barbara başta olmak üzere) ve irili ufaklı şirketleri ile eğitim ve teknoloji alanında da oldukça gelişmiş bir yer.

Santa Barbara Airport (SBA), Santa Barbara şehir merkezi’ne 15 dakika kadar uzaklıkta. SBA’ya uçuş biletleri genellikle pahalı olduğu için, Los Angeles Havalimanı (LAX) tercih edilmekte. Buradan da ya Airbus shuttle ya da kiralık araç ile Santa Barbara’ya iki saatte ulaşabilirsiniz. Shuttle haliyle biraz daha uzun sürüyor (2.30-3 saat kadar) ve fiyatı da tek yön olarak $55 civarında. Araba kiraları ise tek yön olarak yaklaşık $40-50, benzin ise $12-15 civarında tutmakta. Eğer araba kullanmak sorun değilse, çok eşyanız varsa ve rahatınıza da düşkünseniz araba kiralamak daha iyi bir opsiyon olarak karşımıza çıkmakta.

Santa Barbara her mevsim gezilebilecek bir şehir. Gitmeden önce güneşe karşı gözlüğünüzü, güneş koruyucu kreminizi ve şapkanızı almayı unutmayın.

Bu arada, ziyaretinizden önce mutlaka sezonluk festivalleri de kontrol ediniz. Mesela, Santa Barbara’ya Ocak, Şubat aylarında gitmeyi düşünüyorsanız bu aylarda film festivalleri var. Bu Uluslararası festivalin daha önce öne çıkan sanatçıları arasında Allison Janney, Margot Robbie (2018), Ryan Gosling, Emma Stone (2017) yer alırken 2019’da öne çıkan sanatçısı Bohemian Rhapsody’ den hatırlayacağınız gibi ‘’Rami Malek’’tir.

Santa Barbara’da konaklama seçeneği oldukça fazla. Santa Barbara’da konaklamak için ya Kayak ya da Priceline dan kendinize uygun oteli bulabilirsiniz.

Santa Barbara’da aç kalmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Birçok ülkenin lezzetine ev sahipliği yapan Santa Barbara’da; Meksika, Kore, Çin, Hint, Fransız, Lübnan, Alman restoranlarının ve bu restoranların ayrıca sundukları vejetaryen opsiyonlarının tadını çıkarabilirsiniz. Bu arada Santa Barbara'ya 30 dakika uzaklıkta olan Sade Turkish Coffee&Baklava'ya uğramanızı tavsiye ederim!

Santa Barbara’da gezilecek yerler

Santa Barbara County Courthouse: Santa Barbara İlçe Adliye Sarayı’dır. Eğer gidecek olursanız panoramik manzarayı izlemek için kuleye çıkmayı unutmayın.

Santa Barbara Botanic Garden: Halka açık olan bu müzede nadir ve yerli bitkiler korunmakta. Doğal bitkiler, doğal ortamlarında sergilenmekte. Öğrenci giriş ücreti $10, yetişkin giriş ücreti $14.

Knapp’s Castle: Knapps’s Kalesi Santa Barbara’nın üstündeki tepelerde bulunan muhteşem manzası olan bir yer. Burası hafta sonu yürüyüşleri için oldukça güzel bir yer.

Universty of California, Santa Barbara: Santa Barbara’ya gelmişken okyanus kenarında olan palmiye ağaçlarıyla dolu olan bu üniversiteyi görmeden gitmeyin derim! Burda öğrenciler derslerine nasıl odaklanıyor bilemiyorum ama daha öncede belirttiğim üzere 10 Nobel ödüllü bu üniversite U.S. News’ a göre, Amerika’daki en iyi ilk beş devlet okulundan biri seçildi.

Santa Barbara Zoo: Küçük hayvanat bahçesi olarak bilinmekte. Çok temiz ve iyi bakılmış olan bu hayvanat bahçesi park şeklinde tasarlandı. Bu hayvanat bahçesine çocuğunuzla, eşinizle, arkadaşlarınızla gidip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Piknik yapmak isterseniz içerisinde oldukça güzel masalar bulunmakta.

The Mission: 1786 tarihinde kurulmuş olan kilise. Zarif mimarisine hayran kalabilirsiniz.

Santa Barbara Museum of Art: Özel sergilerin bulunduğu bu sanat müzesini bir veya bir buçuk saatte rahatlıkla gezebilirsiniz. Müze, Santa Barbara Public Library’e (kütüphane) yürüme mesafesinde.

State Street: Santa Barbara’nın en ünlü caddesi. Ünlü mağazalar ve butikler bu cadde üzerinde. Alışveriş yapmayı sevenlerin keyif alacağı bir cadde. Türk mağazası olan Seven Hills Turkish’e (Yedi Tepe) rastlayabilirsiniz.

Paseo Nuevo : Santa Barbaralıların alışveriş yapmayı adet haline getirdiği açık alan alışveriş merkezi Paseo Nuevo da, State Street caddesi üzerinde. Buranın giriş kısmında bisiklet kiralama yerleri bulunmakta. Şehri bisikletle gezmek isterseniz buradan bisiklet kiralayabilirsiniz.

Stearns Wharf : State Street caddesinin sonunda bulunan arabayla da girebileceğiniz tahtadan iskele Mutlaka görülmesi gereken bir yer olan Stearns Wharf iskelesinde, yürüyüş yapabilir ve burada balık yeme keyfini yaşayabilirsiniz. Ayrıca buradaki fish taco’ları denemenizi tavsiye ederim, okyanus manzarasıyla gayet mükemmel bir uyum içinde. Bizdeki balık ekmek olayına biraz yakınlaşmış hissediyorsunuz kendinizi.

Gelelim şehirdeki park etme olayına. Buradaki en hoşa gidilecek şey State Street yakınlarında ve yan caddelerde ve hatta tahta iskelede bile park etme yerlerinin bolca olması ve ilk 75 dakikalarının da ücretsiz oluşu. Yani kafanız estiğinde kısa süreli buraya gelip alışverişinizi ya da yemeğinizi yiyip parka para ödemeden ya da çok cüzzi bir şey ödeyerek ayrılabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle!



