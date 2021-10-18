Anadolu Ateşi Kuruçeşme’yi yaktı!
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
18 Ekim 2021, Pazartesi 15:33 Son Güncelleme:
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Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi , Kuruçeşme’de izleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Balkanlardan Kafkaslara, Trakya’dan Karadeniz’e, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan Anadolu Ateşi, Türkiye’nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarıyla muhteşem bir şova imza attı.
25’i çocuk, 65’i yetişkin dansçıdan oluşan 90 kişilik dev kadroyla izleyicilerinin karşısına çıkan Anadolu Ateşi, yaptıkları büyük şovda 8 farklı kostüm değiştirdi. Finalde Mustafa Erdoğan’ın dans grubu ile sahneye çıkarak seyirciyi dans ile selamlaması ise ayakta alkışlandı.