Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "(kripto para dolandırıcılığı) Şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir" denildi.

DHA