Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Faruk Fatih Özer' açıklaması
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında önemli bir açıklamada bulundu.
24 Nisan 2021, Cumartesi 13:22 Son Güncelleme:
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "(kripto para dolandırıcılığı) Şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir" denildi.
DHA
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