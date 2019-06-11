Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında iki ezeli rakip bir kez daha karşı karşıya geliyor. Basketseveler bu maçı kaçırmak istemiyor.

Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirip büyük bir avantaj sağlamak isterken Anadolu Efes ise kendi evinde seriyi 1-1'e getirmenin peşinde...

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 18.45'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadeleyi Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Müsabakayı Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınlayacak.

Takım İstatistikleri (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 87.44 – 86.14

Ribaund: 38.53 – 32.34

Asist: 22.74 – 20.49

Top çalma: 6.88 – 7.29

Blok: 2.79 – 1.77

Top kaybı: 11.03 – 12.06

Faul: 16.76 – 18.37

2 sayı yüzdesi: %56.2 - %62.7

3 sayı yüzdesi: %37.8 - %41.6

Serbest atış yüzdesi: %78.7 - %78.8

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Brock Motum 17.93 - Joffrey Lauvergne 12.62

Ribaund: Adrien Moerman 7.94 - Jan Vesely 6.25

Asist: Vasilije Micic 6.52 - Kostas Sloukas 4.54

Top çalma: Shane Larkin 1.39 - Marko Guduric 1.17

Blok: Bryant Dunston 0.82 - Ahmet Düverioğlu 0.61