Anadolu Efes uzatmada kazandı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında İspanya ekibi TD Systems Baskonia'yı uzatma sonunda 111-101 yendi.
01 Nisan 2021, Perşembe 23:04 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında deplasmanda İspanya ekibi TD Systems Baskonia'yı uzatma sonunda 111-101 mağlup etti.
Play-off'lara katılmayı önceden garantileyen Anadolu Efes, Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başladı ve ilk çeyreğini 22-19 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 46-41 üstünlükle girdi.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda üçüncü periyot 65-63 konuk ekip Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmanın normal süresi ise 92-92 eşitlikle sona erdi. Uzatmaya 6-0'lık seriyle başlayan İstanbul temsilcisi, skor avantajını iyi kullanarak karşılaşmayı 111-101 kazandı.
Maçın en skorer oyuncusu, 30 sayı üreten Anadolu Efesli Shane Larkin oldu. Krunoslav Simon 21, Vasilije Micic 16, Adrien Moerman 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Anadolu Efes, organizasyonda 22. galibiyetine uzanırken, TD Systems Baskonia ise 15. mağlubiyetini aldı.
AA