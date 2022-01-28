Türkiye Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli bu gece kapatılacak!

Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli bu gece kapatılacak!

Türkiye

Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli bu gece kapatılacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünün kar temizliği için bu gece kısa süreli kapatılacağı ifade edildi.

28 Ocak 2022, Cuma 17:15 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yapılacak temizlik için İstanbul yönünün bu gece bir süreliğine kapatılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan Viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için; İstanbul yönü trafiği, 29.01.2022 tarihinde saat 01:00-03.30 arasında Abant kavşağından D-100’e aktarılacaktır."

İHA


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