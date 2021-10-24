Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde yaklaşık 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. Kaza nedeniyle yaralananlara müdahale ediliyor.
24 Ekim 2021, Pazar 14:47 Son Güncelleme:
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Otoyolun Ankara istikameti 100 Evler mevkisinde aralarında TIR, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu yaklaşık 15 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ediyor.
ANKARA YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.
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