Anadolu Sigorta ‘sağlık danışmanlığı’na 3 yeni branş ekledi
Anadolu Sigorta, sağlık sigortası sahiplerine yönelik başlattığı 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmetinin kapsamını genişletti. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, “Sigortalılarımız evden çıkmadan artık psikiyatri uzmanı, pediatri uzmanı ve dahiliye uzmanı olan doktorlarımızdan da yardım alabilecek” dedi.
20 Nisan 2020, Pazartesi 13:34 Son Güncelleme:
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Anadolu Sigorta, Sağlık Bakanlığı’nın rehberliği ışığında “Evde Kal!” çağrısını destekleyerek, sağlık sigortası sahiplerine canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştı. Online ve ücretsiz ‘Görüntülü Doktor Hizmeti’ uygulamasıyla, Anadolu Sigorta’nın bireysel ve kurumsal sağlık sigortası poliçesi sahipleri artık; psikiyatri, pediatri ve iç hastalıkları uzmanlarına da ulaşabilecek.
7/24 sağlık danışmanlığı hizmeti veren doktorlara ilave olarak bu üç yeni branştaki doktorlar, haftanın 6 günü (Pazartesi-Cumartesi), 19:00-22:00 saatleri arasında, sigortalılara evden çıkmalarına gerek kalmadan sağlık sorunlarının çözümü için danışmanlık ve destek verecek. Hizmete Sağlığım Cepte uygulamasından veya Anadolu Sigorta web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.