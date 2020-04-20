Anadolu Sigorta ‘sağlık danışmanlığı’na 3 yeni branş ekledi

Anadolu Sigorta, Sağlık Bakanlığı’nın rehberliği ışığında “Evde Kal!” çağrısını destekleyerek, sağlık sigortası sahiplerine canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştı. Online ve ücretsiz ‘Görüntülü Doktor Hizmeti’ uygulamasıyla, Anadolu Sigorta’nın bireysel ve kurumsal sağlık sigortası poliçesi sahipleri artık; psikiyatri, pediatri ve iç hastalıkları uzmanlarına da ulaşabilecek.

7/24 sağlık danışmanlığı hizmeti veren doktorlara ilave olarak bu üç yeni branştaki doktorlar, haftanın 6 günü (Pazartesi-Cumartesi), 19:00-22:00 saatleri arasında, sigortalılara evden çıkmalarına gerek kalmadan sağlık sorunlarının çözümü için danışmanlık ve destek verecek. Hizmete Sağlığım Cepte uygulamasından veya Anadolu Sigorta web sitesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.



