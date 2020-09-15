Anadolu Sigorta’ya iki ödül birden
Anadolu Sigorta, Stevie International Business Awards’ta iki ödül birden kazandı. Müşteri Analitiği (MAT) Projesi ile ‘Sigorta Çözümü’ kategorisinde altın ödüle layık görülen Anadolu Sigorta, Uçuşum Güvende ürünü ile de ‘Yılın En İyi Yeni Ürünü veya Hizmeti ’ kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.
15 Eylül 2020, Salı 11:51 Son Güncelleme:
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Süreçlerini ve uygulamalarını teknolojik ve demografik gelişmelere paralel olarak sürekli yenileyen Anadolu Sigorta, Müşteri Analitiği (MAT) projesi ile müşterilerini daha yakından tanıyor. MAT projesi, Anadolu Sigorta’ya müşterilerinin alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını tanıma, ihtiyaçlarını anlama ve beklentilerine en hızlı ve etkili şekilde cevap verme olanağı sunarak, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmaya yönelik aksiyonlar almasını sağlıyor.
Uçuşum Güvende sigortası
Anadolu Sigorta’nın sektörde ilk olarak sunduğu Uçuşum Güvende Sigortası ile tarifeli yurtiçi uçuşlarda veya kalkış ya da varış noktası Türkiye olan tarifeli yurtdışı uçuşlarda, sebebi ne olursa olsun 120 dakikayı aşan uçuş gecikmesi ya da uçuş günü ve bir gün öncesindeki iptali teminat altına alınıyor.