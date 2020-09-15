Anadolu Sigorta’ya iki ödül birden

Süreçlerini ve uygulamalarını teknolojik ve demografik gelişmelere paralel olarak sürekli yenileyen Anadolu Sigorta, Müşteri Analitiği (MAT) projesi ile müşterilerini daha yakından tanıyor. MAT projesi, Anadolu Sigorta’ya müşterilerinin alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını tanıma, ihtiyaçlarını anlama ve beklentilerine en hızlı ve etkili şekilde cevap verme olanağı sunarak, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmaya yönelik aksiyonlar almasını sağlıyor.

Uçuşum Güvende sigortası

Anadolu Sigorta’nın sektörde ilk olarak sunduğu Uçuşum Güvende Sigortası ile tarifeli yurtiçi uçuşlarda veya kalkış ya da varış noktası Türkiye olan tarifeli yurtdışı uçuşlarda, sebebi ne olursa olsun 120 dakikayı aşan uçuş gecikmesi ya da uçuş günü ve bir gün öncesindeki iptali teminat altına alınıyor.



