Eğitim & Kariyer Anadolu'da en çok tercih edilen üniversite oldu

Anadolu'da en çok tercih edilen üniversite oldu

Eğitim & Kariyer

Anadolu'da en çok tercih edilen üniversite oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2021) sonuçlarına göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tercih edilme oranında Anadolu’daki vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.

14 Eylül 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Üniversite, Türkiye’deki 78 vakıf üniversitesi içinde ise 9’uncu sırada yer aldığını duyurdu. Doluluk oranı ise yüzde 94’e ulaşan üniversite, mezunlarına en hızlı istihdam sağlayan ilk 10 üniversite arasına girdi. Bu yıl ilk 10 bine giren 22 öğrencinin tercih ettiği üniversite, eşit ağırlıkta Türkiye ikincisi olan Eyüp Osmanoğlu’nun da tercihi oldu. Ulaştıkları doluluk oranı ile genel ortalamanın 20 puan üzerine çıktıklarını belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, “Bu sonuçlar, üniversitemizin potansiyelini ortaya koyması açısından son derece önemli ve doğru yolda olduğunun göstergesi” dedi.

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