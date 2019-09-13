POSTA ÖZEL

Ananas çiğ yiyebileceğiniz, pişirip yiyebileceğiniz, lezzetli tatlılarda kullanabileceğiniz lezzetli içecek ve tatlılara dönüşebileceğiniz bir tropik meyvedir. Ama daha önce hiç ananas yemediyseniz, ananas nasıl yenir sorusunu soruyor olabilirsiniz. Ananaslar, kalın ve biraz dikenli deri ile kaplıdır ve üstlerinde büyük yapraklı bir sap bulunur. Neyse ki ananası, soyması, kesmesi ve yemesi oldukça basittir ve yapmanız gereken tek şey üst ve alt sapları, cildi ve çekirdeği çıkarmaktır. İşte ananas nasıl yenir sorusunun en basit cevabı…

Ananas nasıl yenir?

Sapı ve dibi çıkarın

Ananası yan yatırın. Bir elinizle tutun ve yapraklı sapın tabanını diğer elinizle tutun. Kök çıkarmak için yaprakları yavaşça çevirin ve çekin. Keskin bir bıçak kullanarak, ananasın üst ve alt yarım inçini (1,3 cm) dikkatlice kesin.

Ananasın yemeye hazır olup olmadığını belirlemek için meyveyi sabit tutun, ortadaki bir yaprağı saptan iki parmakla tutturun ve yavaşça yaprağı çekin. Kolayca çıkarsa, ananas olgun ve yenmeye hazır kıvamda demektir.

Kabuklarını soyun:

Ananası dik bir şekilde tutun.

Ananası iyi bir şekilde soyabilmek için keskin bir bıçak kullanmanız gerekir. Kabukları ve divotları mümkün olduğunca çıkarmak için yaklaşık 0,6 cm derinliğinde kesmeye dikkat edin.

tüm kabukları soyana kadar aynı işleme devam edin.

Meyveleri dilimler halinde kesin.

Soyulmuş ananası yan yatırın. Meyveyi bir elinizle sabit tutun ve kesme işlemine başlayın. Ananası yarım inç ila bir inç (1,3 ila 2,5 cm) kalınlığında dilimler veya diskler halinde kesin.

Dilimleri farklı uygulamalar için bundan daha ince veya daha kalın kesmeniz gerekebilir.

Dilimleri çekirdeklerden çıkarın.

Her ananas dilimini bir kesme tahtasının üzerine düz olarak yerleştirin. Her bir dilimden merkez çekirdeği delmek için (2,5 cm) yuvarlak bir çerez kesici kullanın. Çekirdek, meyvenin ortasından geçen koyu sarı etidir.

Bir çerez kesiciniz yoksa çekirdeği her dilimden kesmek için bir bıçak da kullanabilirsiniz.

Ananası afiyetle tüketebilirsiniz.

Karıncalanma hissinden endişe duymayın

Ananas, bromelain adlı bir enzim içerir ve bu ağzınızda hafif bir karıncalanmaya neden olabilir. Bu tamamen normaldir ve ananasa alerjiniz olduğu anlamına gelmez.

Bromelain meyvenin merkezi ve çekirdeği çevresinde yoğunlaşmıştır, bu nedenle çekirdeği çıkarmak hissettiğiniz karıncalanmayı azaltacaktır.