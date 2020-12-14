Anaokulları açılıyor mu? MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, corona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla 15 Aralık Salı gününden itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.
14 Aralık 2020, Pazartesi 23:28 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."
AA
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