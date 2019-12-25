Anatomi dersine organlarıyla geldi

İspanya'nın Valladolid kentinde İspanyolca, İngilizce, fen bilimleri ve sanat dersleri veren 43 yaşındaki öğretmen Veronica Duque, insan anatomisini anlatacağı derse öğrencileri şaşkına çeviren bir kıyafetle geldi.









Derse organ desenli kostümle katıldı





15 yıllık öğretmen, yaşları 8 ile 9 arasında değişen öğrencilerine insan anatomisini anlatmak için karşılarına, internetten satın aldığı, üzerinde insan iç organları ve kaslarının resmedildiği mayoyu giyerek çıktı.

"Denemeye değer olduğunu düşündüm"





Ders öncesi araştırma yaptığı sırada bu mayoyu gördüğünü ve çocuklar için ilgi çekici ve öğretici olacağını düşündüğü için aldığını söyleyen Duque, "Çocukların bunları anlamında güçlük çekebileceklerini düşünsem de bunun denemeye değer olduğuna karar verdim" dedi.



