Android 12 ile gelecek özellikler neler?

Google'ın 18 - 20 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Google I/O'da detaylarına değinmesi beklenen Android 12 ile ilgili videolar gelmeye devam ediyor.

Jon Prosser tarafından yapılan paylaşımda Android 12 ile gelecek Lollipop 5.0 sürümünde yaşanacak değişiklikler de ortaya çıktı. Bildirim ve ses seviyesi çubuğunun yenilendiği bu arayüzde uygulama içi ikonlarının yenilenmesine kadar pek çok detayda değişiklik yapılmış.

Yerleşik tema desteğinin de yolda olduğunu müjdeleyen Prosser, kullanıcıların istedikleri gibi işletim sistemi temasını değiştirmesine olanak sağlanacak. Aynı zamanda videoda yeni bir klavye tasarımı, yeni sistem animasyonları ve kilit ekranındaki ufak değişiklikler de göze çarpıyor.



