Android 12 ile telefonlara bilgisayarlardaki çöp kutusu özelliği geliyor
Google, Android'e tipik olarak yalnızca masaüstü işletim sistemlerinde görülen çöp kutusu özelliği eklemeyi planlıyor olabilir. Çöp kutusunu Windows kullanıcıları, geri dönüşüm kutusu olarak adlandırsa da bu özellik, Android 12 için dosyaları sildikten sonra geri dönüştürmenin yolu olabilir.
17 Nisan 2021, Cumartesi 11:43 Son Güncelleme:
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XDA Developers, Android 12’nin kaynak kodlarında henüz duyurulmamış bir özelliğe işaret eden ipucu buldu. Bu ipucu, yeni işletim sisteminin bilgisayarlarda gördüğümüz çöp kutusu özelliğini telefonlara taşıyacağını gösteriyor.
Bu özellikle başka bir deyişle, Windows veya MacOS gibi masaüstü işletim sistemlerinde bulunan çöp kutusu gibi çalışıyor.
Telefonun Ayarlar > Depolama yolunda “Trash (Çöp)” isimli yeni bir seçenek çıkıyor. Çöp kutusuna dokunduğunuzda, Android 12, silinen dosyaların ne kadar depolama alanı kapladığını belirten bir iletişim kutusu gösteriyor.
XDA Developers, özelliğin şu anki halinde çöp kutusundaki dosyaları geri getirmenin bir yolunun olmadığını belirtti. Ayrıca özelliğin sistem genelinde bir kurtarma mı sunacağı yoksa yalnızca seçili kısımlardaki dosyaları mı geri kurtarabileceği belli değil.
Özelliğin Google’ın mayıs ayında düzenleyeceği I/O etkinliğinde netleşmesi bekleniyor.