Android 12 resmi olarak tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri

Google, I/O 2021 konferansının ilk gününde Android 12'yi duyurdu. Google bu kez, sistem arayüzünü baştan ele alan "Material You" adlı yeni bir Material Design tasarım diliyle karşımıza çıktı.

Yeni tasarımda tüm arayüz öğeleri daha büyük ve parlak hale gelirken kenarlar daha yuvarlak şekle büründü. İşletim sistemi böylece daha anlaşılır ve sezgisel görünüme kavuşuyor. Kullanıcılar seçtikleri duvar kağıtlarının rengine göre telefonlarının arayüzünün değiştiğini görebiliyor. Örneğin yeşil renkli bir duvar kağıdı tercih ediyorsanız, telefonun arayüzü de yeşille uyumlu hale geliyor.

Android 12 ile birlikte, hangi uygulamaların hangi izinlere eriştiğini görmenize yardımcı olacak yeni bir Gizlilik Panosu sunuluyor. Ayrıca, Hızlı ayarlar menüsü aracılığıyla mikrofonu ve kamerayı hiçbir uygulamanın kullanmaması için tamamen devre dışı bırakmak mümkün hale geldi. Tıpkı iPhone’larda olduğu gibi eğer bir uygulama mikrofona, kameraya veya her ikisine birden erişiyorsa ekranın üst kısmında küçük simgeler göreceksiniz.

Yeni işletim sistemiyle akıllı telefonlar, dijital otomobil anahtarı olarak kullanılabilecek. Kullanıcılar akıllı telefonlarıyla otomobillerinin kapısını açıp kilitleyebilecek. Bu özellik, sonbaharda Pixel akıllı telefonlarda ve belirli Samsung Galaxy modellerinde sunulacak. İlk başta BMW marka araçlarla çalışacak.

Android 12’yle birlikte Android TV sistemleriyle çalışacak gömülü kumanda da gelecek. Aynı zamanda Chrome OS cihazlar, Android telefondaki fotoğraf galerisine Wi-Fi Direct üzerinden anında erişebilecekler.

Android 12, öncelikli olarak Google’ın kendi akıllı telefon serisi olan Pixel telefonlar için yayınlanacak. Android 12 Beta 1 sürümünü alacak diğer telefon markaları arasında Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo, Asus, ZTE, Realme ve Sharp yer alıyor.



