Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua boks maçını kim kazandı?

Meksika asıllı Amerikalı bir profesyonel boksör Andy Ruiz Jr ile Nijerya asıllı İngiliz profesyonel boksör Anthony Joshua dün gece ringe çıktı. Mücadele izleyenlere muhteşem bir şölen yaşattı.

Mücadeleyi kaçıran bokseveler ise şimdi "Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçını kim kazandı?" sorusunu yöneltmeye başladı.

ANDY RUIZ JR ANTHONY JOSHUA MAÇINI KİM KAZANDI?

Ağırsiklet unvan maçında 29 yaşındaki yenilgisiz boksör Anthony Joshua, Meksikalı rakibi Andy Ruiz'e 7. rauntta nakavtla yenildi. Bu maç öncesinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanan Joshua, böylece WBA, WBOIBF, IBO kemerlerini kaybetti.

Maçın ardından SkySports'a açıklamalarda bulunan Joshua; "İyi bir dövüşçüye yenildim. Şimdilik şampiyon o. Geri döneceğim. Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok iyi dövüştü. Yakında tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.