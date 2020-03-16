Ameliyat veya cerrahi müdahaleler de merak edilen konulardan birisi de hangi anestezi türü ile müdahale edilecek olmasıdır. Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çiftçi anestezi türü neye göre seçilmesi gerektiğini açıkladı.

Anestezi türleri nelerdir? Anestezi türüne nasıl karar verilir?

Aslında bu seçimi etkileyen bir değil birden fazla faktör bulunmaktadır. Bizler yani anestezi doktorları bu seçimi yaparken multidisipliner bir yol izleriz. Anestezi yöntemini belirlerken kimi zaman ameliyatın yeri ve büyüklüğü, bazen hastanın genel durumu, bazen ise hastanın kendi tercihi ya da ameliyatı yapacak olan cerrahın anestezi tercihi gibi faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.

Birden fazla hastalığı bulunan, yüksek risk grubundaki hastalar örneğin şiddetli akciğer hastalığı, ağır kalp yetmezliği ya da başka organ yetmezlikleri gibi hastalıkları olan hastalarda ilk tercihimiz rejyonal (bölgesel-lokal) anestezi teknikleri olmaktadır. Tabi ki bu tercih yapılırken ameliyatın yeri ve büyüklüğü de önemlidir. Mesela bu hasta uzun sürecek bir ameliyata girecekse ya da beyin tümörü, kolon kanseri ya da organ nakli gibi bir ameliyat olacaksa bu durumda tabi ki de tercih genel anestezi olacaktır.

Bazı ameliyatlar ise rejyonal anestezi ile kolaylıkla ve de çok daha konforlu yapılabilecek ameliyatlardır. Rejyonal anestezi bölgesel anestezi anlamına gelir ve günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır. Mesela hasta kolunun herhangi bir bölgesinden (dirsek, bilek, el, parmaklar hiç fark etmez) hangi nedenle ameliyat olacak olursa olsun, sadece kolu uyuşturularak rahatlıkla ameliyatı yapılabilir. Böylelikle hastanın genel anestezi almasına gerek kalmaz. Hasta ameliyat sırasında rahatsızlık duysa bile hafif sedasyon dediğimiz yöntemle hastaya sakinleştirici yapılarak o an rahatlaması sağlanabilir.

Hemoroid, kıl dönmesi, sezaryen, çeşitli bacak ameliyatları gibi ameliyatlar belden aşağıya uyuşturma yöntemi ile (spinal/epidural veya her ikisi birlikte) rahatlıkla yapılabilir. Eğer ameliyat lokal anestezi ile yapılabilecek bir operasyon ise hasta bu yöntemi tercih etmelidir. Çünkü ameliyat sonrasına yemek yemeye daha erken başlayabilir ve ameliyat sonrasında hissedeceği ağrı daha az olacaktır.

Rejyonal anestezi yöntemlerinin diğer avantajı ise ameliyat sonrasında hissedilen ağrıyı önemli derecede azaltmalarıdır. Bu noktaların dışında ameliyatı yapacak cerrahın da fikri önemlidir. Çoğu zaman anestezi tercihi, anestezi doktorunun kararları doğrultusunda, cerrah ve hasta ile görüş birliği yapılarak belirlenir. En önemli olan faktör ise hastanın kendi tercihidir.





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.