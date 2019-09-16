Büyük oğlu Maddox'u Güney Kore'de bir üniversiteye kayıt ettiren ve onu yabancı bir ülkede bırakıp evine dönen Jolie, son günlerde kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşıyor.

İnternetteki Radar adlı sitenin haberine göre Jolie'yi bu kadar dehşete düşüren konu; 18 yaşındaki Maddox'un karşı karşıya olduğu büyük tehlike.

İddialara göre Maddox Jolie Pitt'in okuduğu üniversite öğrencileri arasında uyuşturucu kullanımı oldukça yaygın. Hatta öğrenciler kullandıkları maddeleri kolayca bulabilmek için şifreli mesajlaşma programları bile kullanıyorlar.

Gençlik yıllarında kendisi de uyuşturucu kullanan ve yoğun tedaviler sonucu bundan kurtulan Angelina Jolie, oğlunun da bu kötü alışkanlığa sahip olabileceğini düşünerek büyük bir korku yaşıyor.

Hollywood'un en zengin yıldızlarından biri olan Angelina Jolie'nin evlat edindiği ilk çocuk olan Maddox Jolie Pitt, okuduğu üniversitede herhangi bir ayrıcalığa sahip değil. Başka ülkelerden okumak için ülkeye giden diğer öğrenciler gibi uluslararası kampusta bir yurtta kalıyor. Küçücük bir çocukken Jolie tarafından evlat edinilip büyütülen Kamboçyalı Maddox, ailesinden ayrılana kadar hep lüks malikanelerde yaşadı. Fakat şimdi sade bir yurt odasında hayatını sürdürüyor.

(Hürriyet)



