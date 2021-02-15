Aniden bastıran kar metrobüs seferlerini durdurdu
İstanbul Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle metrobüsler yolda kaldı. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu.
15 Şubat 2021, Pazartesi 18:14 Son Güncelleme:
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkiinde saat 16.30 sıralarında gök gürültülü kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kuvvetli yağışla yollar beyaza büründü trafik durdu. Metrobüs seferleri de dururken yolu açmak için çalışma sürüyor.
DHA
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