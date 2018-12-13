Bu sabah saat 06.30'da Ankara YHT Garı’ndan Konya yönüne hareket eden Yüksek Hızlı Tren Marşandiz İstasyonu'nda kaza yaptı. İlk anda trenin raydan çıktığı iddia edildi daha sonra üst geçide çarptığı söylentileri çıktı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken Ankara Valisi iddilar hakkında bir açıklama yaparak kazanın asıl sebebini açıkladı.

HIZLI TREN KAZASI NASIL OLDU?

Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı. Vali Şahin, "YHT ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif çarpıştı. Ekipler sevk edildi. 4 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Umudumuz ölü sayısının daha fazla olmaması. Ekiplerimizin çalışması bitince kesin rakamı sizinle paylaşacağız.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren’in karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.