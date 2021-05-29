Türkiye Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü alacağını duyurdu.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Açıklaması yapıldı

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