Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü alacağını duyurdu.
29 Mayıs 2021, Cumartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Açıklaması yapıldı
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