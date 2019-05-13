Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak. Bugünden itibaren başvurular başladı ve adaylara 15 gün süre verildi. Genel şartlar sıralanırken adaylar "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aramaya başladı.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün geçilen ilanda "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi. İlanda şartlar tek tek sıralanırken adaylara 15 gün süre verildi.
Bu pozisyona başvuru yapmak isteyenler şimdi "Şartlar neler?" diye arama yapıyorlar.
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