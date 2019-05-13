Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak. Bugünden itibaren başvurular başladı ve adaylara 15 gün süre verildi. Genel şartlar sıralanırken adaylar "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aramaya başladı.