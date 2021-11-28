Türkiye Ankara Valiliği gün vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Ankara Valiliği gün vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Türkiye

Ankara Valiliği gün vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşullarının salı gününe kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

28 Kasım 2021, Pazar 18:17 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Ankara'da rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada sağanakla ilgili de "29 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım Pazartesi akşam ve 30 Kasım Salı sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı. 

ANKARA (DHA)

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