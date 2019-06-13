Ankara Valiliği’nden YKS açıklaması!
Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili Ankara Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik’ten yapılan açıklamada Nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağı belirtildi.
Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.
Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2019-YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu YKS’nin yapılacağı hatırlatıldı.