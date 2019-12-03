Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Rasathaneden yapılan diğer açıklamaya göre merkez üssü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12:06’da gerçekleşen depremin derinliğinin 2.7 kilometre olduğu açıklandı.



