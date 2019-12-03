Ankara ve Akdeniz'de deprem
Ankara ve Akdeniz'de büyüklükleri 4.2 ve 3.2 olarak değişen 2 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgide Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 iken, ankara2da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Rasathaneden yapılan diğer açıklamaya göre merkez üssü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12:06’da gerçekleşen depremin derinliğinin 2.7 kilometre olduğu açıklandı.