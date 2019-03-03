Yenice Mahallesi Kaplıca Sokak’taki bir evde cinayet işlendiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese gittiklerinde Serkan Ö’nün (37) cesediyle karşılaştı. Serkan Ö’nün kesici aletle öldürüldüğü belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, Serkan Ö’nün ağabeyi F.Ö’yü (39) cinayet zanlısı olarak Milli Egemenlik Caddesi’nde kovalamaca sonucu yakalandı.

KENDİSİNİ KORUMAK İSTERKEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesinde, alkollü olan kardeşinin kendisine baltayla saldırdığını, kendini korumak için karşı koyduğu sırada olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi. Çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenilen F.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA