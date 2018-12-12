Ankara'da kar yağışı başladı

Ankara’da kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar nedeniyle şehir içindeki ulaşım da yavaşladı

12 Aralık 2018, Çarşamba 11:08 Son Güncelleme:
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Ankara'da kar yağışı başladı

Ankara’da gece yarısı başlayan hafif kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer lapa lapa yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin merkez noktalarında bazı alanlarda binaların çatıları ve araçların üzeri de beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken ekipler, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği duyuruldu.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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