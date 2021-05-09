Ankara'da 2'nci kattaki evin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybeden genç kadın ile onu kurtarmak isteyen yengesi 10 metre yükseklikten yere düştü. Hastanede tedavi altına alınan gelin ile görümcenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sincan'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Van'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi Hanefi ile yengesi Sevcan Ö'nün Ankara'daki evine geldi. Çamaşır asmak için balkona çıkan genç kadın, dengesini kaybetti. Sevcan Ö. görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızla balkona koştu. Sevcan Ö. hamle yaptığı sırada görümcesi düştü. Bu sırada dengesini kaybeden Sevcan Ö. de yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İkili yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sevcan Ö. ile görümcesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan komşu Yahya Akgül de Sevcan Ö.'nün hamle yaptığını ancak ikisinin beraber yere düştüğünü belirtti. Akgül, "Gelin ve kızın hayati tehlikeleri yok. Kız da misafir olarak burada bulunuyordu" dedi.







