Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı gün içinde aralıklarla devam ediyor. Veliler ve öğrenciler Ankara'da bugün okullar tatil mi? sorusunun yanıtını arıyor. İşte konu hakkında Valilik'ten gelen son dakika kar tatili açıklaması..

Ankara Valisi Vasip Şahin'in paylaşımı:

Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla bugün (7 Ocak 202 Salı) eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

''Meteoroloji'den alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.''



