Türkiye Ankara'da onlarca ev sular altında kaldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da onlarca ev sular altında kaldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye

Ankara'da onlarca ev sular altında kaldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası Karacakaya Mahallesi'nde meydana gelen taşkının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev su içinde kaldı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 09:46 Son Güncelleme:
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Bölgede taşkından etkilenen 11 evin hala su içinde olduğu görüldü. 2 katlı evin ilk katının tamamının suya gömüldüğü bölgede çalışmalar gece boyunca devam etti. Çalışma ile suyun bir kısmı tahliye edilirken, bazı bölgelerin balçık haline gelmesi dikkat çekti. Öte yandan taşkının ilk anları cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntüde derenin taşması ile birlikte bölgedeki evlerin su altında kaldığı ve akıntının devam ettiği görüldü.

Dün taşkın ile birlikte evlerini terk eden vatandaşlar, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Sabah tekrar taşkının olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, çalışmaları izledi. Mahalle sakinlerinden Metin Topçu, alt yapı eksikliği nedeniyle taşkının olduğunu belirterek, "Dereler ıslah edilmediği için bu taşkınlar meydana geldi. Arkada görülen dereler hep doldu. Zamanında temizlenmediği için su baskınları oldu. Evler yarılarına kadar suyla doldu. İmar yapılırken alt yapının yapılmaması, zamanında yapılan yanlış belediyecilikten kaynaklı bir su baskını" diye konuştu.

DHA

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