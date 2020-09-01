Türkiye Ankara'da orman yangını çıktı

Ankara'da orman yangını çıktı

Türkiye

Ankara'da orman yangını çıktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

01 Eylül 2020, Salı 19:50 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde saat 16.20’de başlayan orman yangınına 16.36 itibarıyla ilk müdahale yapıldı. 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, aynı bölgede dün de yangın çıktığını belirterek, "Kaymakamlığın talimatları doğrultusunda tehlike oluşturabileceği düşüncesiyle Nallıgölcük ve Beyalan mahallelerinin boşaltılmasına karar verildi.” dedi.

Ceylan, havadan ve karadan yangına müdahale edildiğini de aktardı.

AA


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