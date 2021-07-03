Türkiye Ankara'da panik anları! Görenler telefona sarıldı

Ankara'da panik anları! Görenler telefona sarıldı

Türkiye

Ankara'da panik anları! Görenler telefona sarıldı

Ankara Şereflikoçhisar'da yaklaşık 10 dakika süren hortum paniğe neden oldu. Ankara'daki o anlar kameralara yansıdı.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Şereflikoçhisar'ın Yeşilova Mahallesi'nde, yerleşim alanlarına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta hortum meydana geldi. Yerden metrelerce gökyüzüne yükselen hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle hasar meydana gelmediği öğrenildi. Hortumun ardından ilçede yer yer dolu yağdı.


Öte yandan kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak da etkili oldu. Bazı bölgelerde şiddetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya'da etkili olan yağmurla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer dolu da yağdı.

DHA



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