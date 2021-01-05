Türkiye Ankara’da sağanak yağış etkili oldu

Ankara’da sağanak yağış etkili oldu

Türkiye

Ankara’da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam da etkili oldu.

05 Ocak 2021, Salı 23:40 Son Güncelleme:
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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde de etkili oldu. Caddelerde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Ankara’nın en işlek caddeleri Tunalı Hilmi Caddesi ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış, gece boyunca devam edecek.

ANKARA (İHA)

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