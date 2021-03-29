Türkiye Ankara'da Somalili kadına sokak ortasında şiddet

Ankara'da Somalili kadına sokak ortasında şiddet

Türkiye

Ankara'da Somalili kadına sokak ortasında şiddet

Kadına şiddet görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'dan gelen görüntüde Somalili kadının sokak ortasında darp edildiği görüldü.

29 Mart 2021, Pazartesi 17:00 Son Güncelleme:
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Ankara'da, Somalili kadının sokak ortasında darbedilmesine ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Polis, kadını darbeden kişinin Kamil A. (25) olduğunu belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Somali uyruklu Fosiya Ahmed Sheikh Abdi (39) darbedilirken çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada Somalili kadına sokak ortasında şiddet uygulayan kişinin komşusu Kamil A. olduğu belirlendi. Görüntüde Kamil A.'nın, kadına tokat attığı ve boynunu sıktığı görüldü. 'Kasten yaralama', 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından aranan firari şüpheli Kamil A.'nın, 'tehdit', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından da 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

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