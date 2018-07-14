ÖNCE CUMA NAMAZI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen Pazartesi açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını Beştepe’de gerçekleştirdi. Toplantı öncesi Erdoğan ve kabine üyeleri tarihi bir rota izledi. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 23 Nisan 1920’de önce Hacı Bayram Camii’nde cuma namazı kılmış, ardından Büyük Millet Meclisi’ni açılışını yapmıştı. Erdoğan ve kabine üyeleri de hep birlikte Hacı Bayram Camii’nde cuma namazı kıldıktan sonra 2. Meclis Binası’na geçti.

‘DEVAMIN DEVAMI...’

Kürsüye çıkan Erdoğan şöyle dedi:

● 1. Meclis binasında başlayıp 1924’ten itibaren bu binada süren büyük mücadeleyi bir kez daha yad etmek üzere buradayız.

● Bu toplantıyı orada yapmadık, hem koltuk adedi az, burası ise ancak yetiyordu. Bir diğer özeliği de 1. Meclis başlangıçtı, burası devamdı. Şimdi bizler de devamın devamını yapıyoruz.

● Türkiye’nin 24 Haziran seçimleriyle yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını bu kutlu çatının altında atıyoruz.

‘BU MECLİS DE GAZİ’

● Meclis’in açılışı için cuma saati, bu mübarek günün bereketi ve feyzinden istifade edebilmek amacıyla seçilmişti. Biz de bir mübarek cuma günü aynı hissiyatla burada toplandık.

● Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz.

● Atatürk ile tüm kahramanlarımızı tazimle, rahmetle yad ediyorum.

● 1. Meclis Gazi bir Meclis’ti. Şu anda ki Meclis’imiz de gazilikle şereflenmiştir.