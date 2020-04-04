Türkiye Ankara'da toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak

Ankara'da toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak

Türkiye

Ankara'da toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.

04 Nisan 2020, Cumartesi 00:36 Son Güncelleme:
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Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız."


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