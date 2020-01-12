Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Twitter mesajı şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yonetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır."









Erdoğan ve Putin ateşkes çağrısında bulunmuştu

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'de başlayan ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ülkenin yerel saatiyle 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı.





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