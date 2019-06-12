Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır kimdir?

Kosova basınında yer alan haberlerde Türkiye Ümit Milli Takımı ile Kosova Milli Takımları arasından Fadil Vokri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından oyuncuların soyunma odasına giderken Türkiye Ümit Milli Takımı kalecisi Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı fiziki saldırıya uğradığı ileri sürüldü. Peki, Altay Bayındır kimdir? İşte Altay Bayındır hakkındaki detaylar…

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 Bursa doğumlu Altay Bayındır, futbola Bursa'nın amatör kulübü Yolspor'da stoper olarak abisi ile birlikte başladı. Bursaspor seçmelerine kaleci olarak katılan Altay gösterdiği performans ile yeşil beyazlı takımın altyapısına seçildi. 5-6 sene oynadıktan sonra Yolspor'a geri döndü. Arabayatağıspor kulübünün A takımında da 1 sene oynadı. 2015 yılında Ankaragücü altyapısında yetişti. Alt yapısında oynayıp A takımına yükseldiği Ankaragücü’nde kaptanlık pazubandını taktı. 1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Ankaragücü takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor.