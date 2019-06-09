Ankara'yı sağanak vurdu, sokaklar göle döndü!
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Şiddetli yağış çok sayıda aracın mahsur kalmasına yol açtı
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı.
Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı. Bazı yollar oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı.
İlçede sağanak devam ederken, belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
DHA