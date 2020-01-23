Anker, 2020’de de büyümeye devam edecek

Ömür boyu garanti veren şarj kablolarından robot süpürgelerine kadar pek çok kategoride Anker, gelişen teknolojinin yarattığı fırsatları değerlendirerek tüketicinin ihtiyaç duyduğu akıllı yaşam teknolojilerini geliştirme vizyonuyla tüketicilere ulaşmaya devam ediyor.

Perakende ve e-ticaret platformlarına eşit ağırlıkta yoğunlaşan bir rota izleyen Anker, Türkiye’nin güncel teknolojiye büyük ilgi duyan genç nüfusu başta olmak üzere tüm tüketicilerine ulaşmayı başardı ve ciroda %200’lük büyüme gerçekleştirdi. Yeni nesil teknolojilere duyulan ihtiyacı tetikleyip büyüten Anker, 2019 yılı sonunda 750 mağazada ürünlerini sergiledi.

Anker Innovations, toplamda 5 kategori markasıyla tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Eufy markası altında hane yaşamında konfora yönelik teknolojiler geliştiren Anker, ROAV markasıyla inovasyonu araç̧ içine taşıyan teknolojiler sunuyor. Projeksiyon sistemleri-nin bir sonraki nesli gibi görülen Nebula markasıyla hem ev içi eğlence hem de ofislerde dijital dönüşüm için olmazsa olmaz ürünler yer alıyor.

Soundcore markası ile kaliteli bir ses deneyimini rekabetçi bir fiyat performansı ile sunan kablosuz ses teknolojileri geliştiren Anker, özellikle şarj teknolojileri ve akıllı yaşam aksesu-arlarında yaptığı inovasyonlarla dünyada lider konumda bulunuyor