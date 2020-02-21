Onur Binay/posta.com.tr

Daha az bağlantı noktasına sahip dizüstü bilgisayarlar ve telefonların yaygın hale gelmesiyle, USB-C hub’lar popüler bir aksesuar haline geldi. Bana göre en iyi USB-C hub, cihazımı kullanırken şarj etmemi sağlayan güç dağıtımı ile birlikte gelmeli. Ayrıca cebimde veya çantamda taşıyacağım kadar da küçük olmalı. İşte bu noktada Anker Premium 7-in-1 USB-C Hub ise işinizi pek çok açıdan kolaylaştıracak.

Anker'in 7'si 1 arada USB-C adaptörü, USB-C dizüstü bilgisayarınıza ya da iPad Pro’nuza bir dizi bağlantı noktası ekliyor. Üç ader standart USB 3.0, bir adet 4K 30Hz HDMI , bir SD ve microSD kart yuvası bağlantı seçeneklerini gerçekten sizi büyük yükten kurtarıyor. Bu bağlantı noktaları, 4K Ultra HD'de akış özelliğinden yüksek hızlı veri aktarımlarına kadar birçok sağlam özellik sunuyor. 60W USB-C güç dağıtım bağlantı noktası, hub'ı kullanırken dizüstü bilgisayarınızı ya da tabletinizi şarj edebiliyor.

Her şeyi bu hub'a taktım ve yaklaşık 5 saat boyunca aktif olarak çalıştırdım. Testin sonunda, hub ılıktı ama asla sıcak değildi. Diğer hub'ların çok ısındığını bildiğim için bu, benim için büyük bir bonus.

SD ve MicroSD kart yuvalarının hız testini hem MacBook hem de iPad Pro ile test ettim. Her ikisi de dosya aktarımı için yüksek hızlar sundu. 4K HDMI bağlantı noktasıyla telefonumu kavisli 4k ekranıma yansıtabildim. Herhangi bir görüntü veya kare hızı kaybı yaşamadım. USB 3.0 bağlantı noktaları, 4K film dosyasını taşırken yüksek aktarım hızlarına izin veriyor. Transfer işlemi birkaç dakika bitiyor. USB-C güç dağıtım portu, dizüstü bilgisayarı, tablet, fare ve klavye gibi tüm USB güç cihazlarını şarj etmenizi sağlıyor.

4'ü 1 arada modeli de var. O model ise dizüstü bilgisayarınıza üç USB-A ve 45W USB-C şarj bağlantı noktası ekliyor. Buna ek olarak, kasa üzerindeki çizilmeleri önlemeye yardımcı olan bir taşıma çantası da hareket halindeyken taşımayı kolaylaştırıyor.

Boyut açısından cepte veya dizüstü bilgisayar kasasını yanında taşımak için mükemmel. Harici güç kaynağına gerek olmadığı gerçeği, onunla taşınacak başka bir şey olmadığı anlamına geliyor. Kasa metal olduğundan biraz ağır gelebilir ama burada son derece premium bir his var. Kullanılan metal çizilmeleri ve kaymayı önlüyor.

Anker’in bu ürünü, Mac, iPad Pro veya USB-C dışında hiçbir bağlantı noktası sunmayan dizüstü bilgisayar kullanlar için bir zorunluluk. İhtiyacınız olan her bağlantı noktasını sunarken küçük ve ince kalmayı da başarıyor. Aynı zamanda nerede olursanız olun hızla senkronize etmek ve değiştirmek için tüm USB-C cep telefonlarıyla çalışabiliyor.

Anker Premium 7'si 1 arada USB-C Hub’ın yurt dışı fiyatı yaklaşık 40 dolar.





Anker Premium 7'si 1 arada USB-C Hub Özellikleri:

2 USB 3.0 Bağlantı Noktası

USB-C Şarj Portu

4K 30Hz HDMI Bağlantı Noktası

Kart okuyucu

LED Göstergesi

Alüminyum / Polikarbonat kasa



