Pili tam şarj edildiğinde 32 saate varan bir kullanım deneyimi sunan kulaklık, 11 mm’lik dinamik sürücülerle geliyor. Türkiye’de şu anda satışta olan Liberty 2 Pro, HearID özelliğiyle dinleme profilini akıllı biçimde analiz ediyor ve kullanıcıların kulaklarına özel bir ses profili çıkarabiliyor.

Soundcore uygulaması üzerinden kullanıcılar ses ayarlarını ayarlayabiliyor. Uygulamada 22 hazır ses profilinin yer aldığını belirtelim. Tek şarjla 8 saate kadar müzik deneyimi sunan kablosuz kulaklık, saklama kutusunun şarj özelliği sayesinde de 4 kez tam doldurulabiliyor. Kulaklık bu sayede toplam 32 saate kadar kullanılabiliyor. USB-C bağlantı desteği sayesinde hızlı şarj olabilen Soundcore Liberty 2 Pro, sadece 10 dakika şarj edilerek 2 saat kullanılabilme imkânı sunuyor

Dört adet mikrofonla gelen kulaklıkta cVc 8.0 gürültü önleme teknolojisi bulunuyor. Yüzde 60 daha az gürültü ve yüzde 95 ses yalıtımı özellikleriyle çağrı kalitesi artırıyor. Liberty 2 Pro, tüm bunlara ek olarak Bluetooth 5.0 ile mobil cihazlarla hızlı bağlantı sağlıyor. Ayrıca ultra yumuşak silikon malzemesiyle de uzun süre rahat bir kullanım sunarken, farklı kulak tipleri için uygun silikon kulaklık başlıkları ve kulak kanatları sayesinde üstün bir konfor ve uyum sağlıyor.

Anker Soundcore Liberty 2 Pro TWS'nin fiyatı ise 999 TL.